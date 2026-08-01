Le roman de Caco nous plonge dans les beautés de l'apprentissage de la langue française par un petit garçon déraciné. Amoureux de cette langue et subjugué par sa poésie, il se donne comme devoir d'en enseigner la grammaire à son amie Caco pour qu'elle ne fasse plus de fautes d'orthographe dans la vie, elle qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais voilà, c'est la guerre. Garçonnet franco-algérien de venu adulte, il cherchera désespérément à retrouver la langue des origines auprès de sa mère à travers ses ivresses et la poésie.