Un loup dans la ville

2016. A quelques jours de la convention annuelle de la NRA - l'association qui défend le droit à porter une arme -, un sniper sème la terreur à Minneapolis. Vite identifié, Tomas Gomez, dit Lobo, immigré mexicain diabétique et tatoué, se volatilise chaque fois que la police se rapproche. Une ombre. Voilà donc les services de sécurité sur le qui-vive : on craint que le maire, fervent soutien de la NRA, ne soit sa prochaine victime. L'inspecteur Bob Oz, bien que mis à pied pour violences en service, suit clandestinement la piste du tueur.