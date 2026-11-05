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#Roman francophone

La bonne mère

Mathilda di Matteo

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"Certains disent qu'elle est vulgaire. Moi, je dirais qu'elle est solaire. Un soleil de canicule, du genre incendiaire". Huit cents kilomètres séparent Clara de sa mère, Véro, depuis qu'elle a quitté Marseille. Ce week-end, elle lui présente Raphaël. Un girafon, pense Véro en le voyant. Il l'agace avec son pedigree bourgeois, ses mots compliqués et sa bouche fermée comme une huître. Elle n'aurait jamais dû laisser Clara monter à Paris. Mère et fille se cherchent, se fuient, se heurtent sans jamais oublier de s'aimer. Comment être une bonne mère quand notre enfant nous échappe ? Comment être une bonne fille quand on a honte de celle qui nous a tout donné? Comment s'affranchir sans trahir ? La Bonne Mère est l'histoire d'un amour féroce. Un roman ultra-contemporain sur la violence dont on hérite et sur ce qu'on reproduit malgré soi. Avec une ironie mordante, Mathilda di Matteo nous entraîne dans un tourbillon d'émotions, entre Marseille et Paris.

Par Mathilda di Matteo
Chez Iconoclaste (l')

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Auteur

Mathilda di Matteo

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Littérature française

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La bonne mère

Mathilda di Matteo

Paru le 05/11/2026

464 pages

Iconoclaste (l')

21,90 €

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