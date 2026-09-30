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Un Avent goût de Noël

Charlotte Léman, Ismerie de Lesser

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Iris, 45 ans, revient dans son village natal des Ardennes pour les fêtes de fin d'année... avec un mois d'avance. Pour ce premier Noël sans "papa" , elle est bien décidée à profiter des derniers moments dans la maison familiale, entourée des siens. Mais le destin en a décidé autrement. A peine arrivée, c'est la douche froide : sa mère a déserté les lieux pour prendre ses quartiers dans une "résidence pour retraités" et son frère a troqué la dinde aux marrons contre le soleil d'Ibiza. Iris se retrouve alors seule avec ses doutes et ses attentes déçues. Entre les tensions familiales, une communauté de séniors avec le sens de l'humour et du spectacle, une pointe de nostalgie et quelques verres de ratafia, ce mois de l'Avent ne se déroule pas du tout selon ses plans. Alors que les imprévus se multiplient, Iris va redécouvrir l'essentiel : la chaleur des liens, les valeurs qui lui sont chères, peut-être même l'amour... et la magie de Noël qui est toujours au rendez-vous.

Par Charlotte Léman, Ismerie de Lesser
Chez Maison Pop

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Auteur

Charlotte Léman, Ismerie de Lesser

Editeur

Maison Pop

Genre

Littérature française

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Un Avent goût de Noël

Charlotte Léman, Ismerie de Lesser

Paru le 30/09/2026

360 pages

Maison Pop

19,95 €

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