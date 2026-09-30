Dans la puissante dynastie Adams, où la loi du plus fort règne, Rose est une anomalie. Recluse depuis l'enfance dans sa chambre, elle porte le poids d'un passé que les siens voudraient voir disparaître. A l'aube de ses dix-huit ans, son père, William, l'invite enfin à un prestigieux gala lui conférant un statut qu'elle désirait tant. Propulsée sous les projecteurs, Rose y voit l'occasion parfaite de prouver sa valeur et d'échapper à sa solitude étouffante... Sans se douter que sa vie est sur le point de basculer. Le lendemain, son destin est scellé. Victime d'une union politique, Rose est forcée d'épouser Arès Moretti, un mercenaire sans pitié, afin de renforcer les intérêts de leurs familles. Ce mariage est une nouvelle prison pour elle, une mission de plus pour lui. Ils doivent feindre l'union parfaite, alors qu'ils se méfient l'un de l'autre. Pourtant, Rose et Arès sont tous deux des enfants de l'ombre et partagent plus de points communs qu'ils n'osent imaginer, ainsi qu'une alchimie qu'ils ne pourront bientôt plus maîtriser.