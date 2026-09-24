Je joue au restaurant !

Découvre le métier de restaurateur grâce tout tes accessoires, personnalise ton contenu et deviens qui tu veux ! Un coffret-jeu ultra immersif pour ouvrir son propre restaurant ! La boîte se transforme en caisse enregistreuse pour une immersion totale : le petit restaurateur accueille ses clients, prend les commandes, sert ses plats et encaisse ! Toque, sonnette, billets, menu, aliments en carton... : plus de 50 accessoires pour recréer l'ambiance d'un vrai bistrot. Un jeu d'imitation riche !