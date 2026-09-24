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Je joue au restaurant !

Darshika Varma

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Découvre le métier de restaurateur grâce tout tes accessoires, personnalise ton contenu et deviens qui tu veux ! Un coffret-jeu ultra immersif pour ouvrir son propre restaurant ! La boîte se transforme en caisse enregistreuse pour une immersion totale : le petit restaurateur accueille ses clients, prend les commandes, sert ses plats et encaisse ! Toque, sonnette, billets, menu, aliments en carton... : plus de 50 accessoires pour recréer l'ambiance d'un vrai bistrot. Un jeu d'imitation riche !

Par Darshika Varma
Chez Editions Auzou

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Auteur

Darshika Varma

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres-jeux

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Je joue au restaurant !

Darshika Varma

Paru le 24/09/2026

Editions Auzou

24,95 €

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Scannez le code barre 9791039575089
9791039575089
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