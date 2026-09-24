Plongez dans la sagesse secrète de l'alchimie et de l'hermétisme égyptiens grâce à cet oracle complet, comprenant un livre en couleurs et 49 cartes. Depuis l'Antiquité classique, les écrits d'Hermès Trismégiste - le " Trois fois Grand " et " Scribe des Dieux " - nous parviennent encore aujourd'hui, intemporels et intacts malgré les millénaires. A ceux qui ont le coeur et les oreilles ouverts, ils offrent une clé essentielle pour vivre en harmonie avec un dessein supérieur, à la fois individuel et universel. Les sept grands principes hermétiques, exprimés à travers L'Oracle de l'alchimie égyptienne - composé de sept séries de sept cartes, soit 49 cartes illustrées au total - agissent individuellement et en synergie pour lever le voile d'Isis, pénétrant et révélant la réalité énergétique de notre monde et ses dimensions cachées. Ce coffret comprend un guide complet interprétant le symbolisme des cartes, présentant leurs grands principes et mettant à notre disposition les outils nécessaires pour saisir la vérité éternelle, résoudre les contradictions et les énigmes, éclairer tous les enseignements et vivre une vie fidèle à notre potentiel divin et à notre raison d'être la plus élevée.