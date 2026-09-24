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J'apprends le crochet

Tisane Crochet, Crochet Tisane

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Un coffret spécialement conçu pour les débutants, avec 4 jolis projets à réaliser et toutes les leçons en vidéo ! Apprenez le crochet grâce aux projets simples et gratifiants de ce coffret, qui contient tout le matériel pour se lancer. Suivez pas à pas les conseils de Tisane crochet et ses leçons vidéos pour apprendre à crocheter à plat comme en relief et vous lancer dans vos premières réalisations ! Avec les laines fournies dans le coffret, vous pourrez réaliser 4 projets : une petite pochette, des dessous de verre en forme de pomme, un petit lapin (amigurumi) ainsi que des appliques crochetées en forme de fleurs. Ce coffret contient : Un crochet 4 pelotes de fil doux et facile à crocheter Du rembourrage Une aiguille à laine Deux marqueurs de maille Du fil noir supplémentaire pour ajouter des détails brodés Un livret d'explications détaillées avec des pas-à-pas et des leçons en vidéos, accessibles par des QR-codes

Par Tisane Crochet, Crochet Tisane
Chez Solar

|

Auteur

Tisane Crochet, Crochet Tisane

Editeur

Solar

Genre

Couture, tricot

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J'apprends le crochet

Tisane Crochet, Crochet Tisane

Paru le 24/09/2026

Solar

19,95 €

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