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Recherche vs Projet

Bénédicte Grosjean

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En architecture, en urbanisme ou en paysage, domaines dont la finalité est la conception de l'espace, le "projet" occupe une place centrale tant dans la pratique et dans l'enseignement que dans la recherche, au risque de brouiller parfois les genres : fait-on de la recherche lorsque l'on fait un projet ? Quel type de connaissances produit l'activité de projet ? Qu'est-ce qui différencie la recherche par le projet du projet par la recherche ? Dans cet essai concis et précis, qui sera utile autant aux praticiens qu'aux enseignants-chercheurs ou aux étudiants, Bénédicte Grosjean formule une synthèse claire qui lève les ambiguïtés, distingue les spécificités et dresse un cadre épistémologique rigoureux et accessible. Sans rejeter radicalement les apports méthodologiques et heuristiques du projet ni les valoriser aveuglément, la chercheuse en urbanisme leur donne leur juste place et théorise leurs potentialités pour la recherche scientifique. Ce livre entend ainsi dépasser les débats sans fin qui animent aujourd'hui le milieu architectural et urbain, dans les écoles, les laboratoires et les formations doctorales mais aussi dans les agences, en tentant de combler le fossé qui s'est creusé entre les "praticiens" et les "chercheurs" .

Par Bénédicte Grosjean
Chez Editions de La Villette

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Auteur

Bénédicte Grosjean

Editeur

Editions de La Villette

Genre

Architecture

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Recherche vs Projet

Bénédicte Grosjean

Paru le 22/10/2026

112 pages

Editions de La Villette

11,00 €

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