Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Bougies parfumées maison

L'Atelier d'Odette, D'odette L'atelier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un joli kit complet pour réaliser vos bougies parfumées ! Réalisez vous-même vos bougies parfumées, à offrir ou à s'offrir, grâce à ce magnifique kit qui contient tout ce qu'il vous faut pour les réaliser ! Vous pourrez fabriquer 3 bougies parfumées dans leur joli pot en verre coloré, aux senteurs délicates : vanille, violette et pêche. Vous trouverez dans le coffret : 3 sachets de cire en copeaux, prête-à-l'emploi et délicatement parfumée (1 parfum par sachet) 3 jolis pots en verre ambré, d'une contenance de 75 g 3 mèches de coton ciré 3 jolies étiquettes délicatement décorées avec un fer à dorer Le livret d'explication pour vous accompagner dans les étapes de fabrication

Par L'Atelier d'Odette, D'odette L'atelier
Chez Solar

|

Auteur

L'Atelier d'Odette, D'odette L'atelier

Editeur

Solar

Genre

Techniques artistiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bougies parfumées maison par L'Atelier d'Odette, D'odette L'atelier

Commenter ce livre

 

Bougies parfumées maison

L'Atelier d'Odette, D'odette L'atelier

Paru le 24/09/2026

Solar

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263196782
9782263196782
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.