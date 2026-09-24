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#Roman francophone

Amour, citrouilles et chocolats chauds

Océane Pesnel, Pesnel Oceane

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Une romance automnale cosy, drôle et touchante, à savourer comme un bon chocolat chaud ! Après un burn-out, Mira quitte Paris, son job et son ex étouffant pour une chaumière perdue au milieu de nulle part. Son nouveau plan ? Du calme. Des plaids. Des soupes maison. Et surtout, plus personne pour lui dire ce qu'elle doit faire de sa vie. Mais sa rencontre avec Maxime, son nouveau voisin pourrait très vite venir chambouler sa tranquillité. Grand, taiseux, charismatique malgré lui et père célibataire, il est le sujet des rumeurs les plus folles. Si bien que d'après la commère peu fiable du village, il serait potentiellement un meurtrier... Entre ce voisin plus séduisant qu'effrayant et sa soeur envahissante qui la pousse à retrouver un boulot qu'elle cherche à fuir, Mira va devoir choisir : reprendre sa vie d'avant... ou écouter son coeur pour la première fois. Edition limitée avec jaspage disponible pour le premier tirage uniquement.. Après épuisement du stock, le livre sera édité dans sa version classique avec tranche blanche.

Par Océane Pesnel, Pesnel Oceane
Chez Happily Ever After

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Auteur

Océane Pesnel, Pesnel Oceane

Editeur

Happily Ever After

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Amour, citrouilles et chocolats chauds

Océane Pesnel, Pesnel Oceane

Paru le 24/09/2026

327 pages

Happily Ever After

20,90 €

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