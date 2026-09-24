Les goûters chaussettes des copines paillettes

Un coffret avec 3 paires de chaussettes pailletées à messages girl power ! Pour avoir confiance en soi de la tête aux pieds ! Un coffret lumineux et tendance, le cadeau parfait à s'offrir entre copines ! Ce coffret contient : 3 paires de chaussettes pailletées (taille unique) et à message. L'une rose avec le mot " Diva ", une à rayures verticales, rose et violet, avec le mot " Queen " et la dernière dorée avec le mot " Star ". Un petit livre de recettes pour des goûters entre copines.