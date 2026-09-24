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Sudoku Master

Collectif, First

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L'entraînement cérébral avec des pions Experts en sudoku et amateurs de casse-tête, découvrez une nouvelle manière de résoudre vos grilles ! Avec ce plateau en bois et ces jetons colorés, le sudoku se réinvente : jouez seul ou à plusieurs, utilisez les couleurs pour visualiser les chiffres plus facilement ou réfléchissez autrement en utilisant les couleurs plutôt que les chiffres. Ce coffret contient : - 1 plateau de jeu en bois. - 81 pions de couleur en bois. - 1 sachet en tissu (100 % coton) pour le rangement.

Par Collectif, First
Chez First

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Auteur

Collectif, First

Editeur

First

Genre

Jeux

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Sudoku Master

Collectif, First

Paru le 24/09/2026

First

26,50 €

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Scannez le code barre 9782412110348
9782412110348
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