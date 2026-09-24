Sudoku Master

L'entraînement cérébral avec des pions Experts en sudoku et amateurs de casse-tête, découvrez une nouvelle manière de résoudre vos grilles ! Avec ce plateau en bois et ces jetons colorés, le sudoku se réinvente : jouez seul ou à plusieurs, utilisez les couleurs pour visualiser les chiffres plus facilement ou réfléchissez autrement en utilisant les couleurs plutôt que les chiffres. Ce coffret contient : - 1 plateau de jeu en bois. - 81 pions de couleur en bois. - 1 sachet en tissu (100 % coton) pour le rangement.