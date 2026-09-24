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Argus Le Corbusier

François Chaslin

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François Chaslin achève sa plongée dans les milieux intellectuels, politiques, médiatiques et mondains que Le Corbusier a fréquentés dans l'entre-deux-guerres. Son "argus" fait le point sur la réception critique de l'architecte le plus médiatisé de son temps dans plusieurs centaines de titres de presse entre 1920 - date où il adopte son fameux pseudonyme - et le début de la Seconde Guerre mondiale. Argus offre un panorama inédit et approfondi sur la presse de l'époque en faisant intervenir des centaines de protagonistes, commentateurs, journalistes, écrivains et critiques, politiciens et architectes. Une sorte de comédie humaine et politique se joue alors autour de l'architecture moderne.

Par François Chaslin
Chez Editions de La Villette

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Auteur

François Chaslin

Editeur

Editions de La Villette

Genre

Architecture

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Argus Le Corbusier

François Chaslin

Paru le 22/10/2026

960 pages

Editions de La Villette

57,00 €

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