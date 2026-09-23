Les Voix de Londres

Deux époques. Deux femmes blessées. Un même combat pour la liberté. En descendant du train, à Londres, avec ses jumeaux, Hannah fuit l'emprise destructrice d'un mari violent. Grâce à un réseau d'entraide, elle est logée dans une maison délabrée de Covent Garden, où elle tente de se reconstruire. Mais l'histoire de cette demeure vibre encore. Sous le papier peint, une mystérieuse inscription l'interpelle : " Live through your dreams ". Elle remonte à l'année 1808, un incendie ravage le théâtre de Covent Garden laissant Margaret veuve, sans un sou, avec ses deux enfants. Face à une société indifférente, elle n'a d'autre choix que de se relever – seule – et de croire en sa destinée. Tandis que Margaret puise sa force dans la ferveur londonienne, Hannah trouve la sienne dans l'écriture. Parviendront-elles à réaliser leurs rêves et offrir une vie meilleure à leurs enfants alors que le passé les pourchasse encore ?