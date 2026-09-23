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#Imaginaire

Magie secrète

Julia Kuhn

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Bienvenue à la Ravenhall Academy ! Es-tu prête à embrasser l'héritage des sorcières ? Lilly Campbell s'attendait à tout, sauf à découvrir qu'elle est une sorcière. Lorsqu'elle apprend qu'une magie ancestrale sommeille en elle, sa vie bascule. Pour comprendre ses nouveaux pouvoirs et apprendre à les maîtriser, elle n'a d'autre choix que d'intégrer la mystérieuse Ravenhall Academy. Entre sortilèges, créatures mythiques et traditions séculaires, Lilly découvre un monde fascinant dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Mais derrière les murs de l'Académie, les apparences sont trompeuses, et de sombres secrets menacent l'héritage des sorcières. Mais parmi tous les mystères de Ravenhall, Jason Ravenwood est sans doute le plus troublant. Aussi agaçant qu'attirant, il pourrait bien devenir le plus grand danger pour son coeur. MAGIE - MYSTERE - ROMANCE

Par Julia Kuhn
Chez Arvis Editions

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Auteur

Julia Kuhn

Editeur

Arvis Editions

Genre

Mondes fantastiques

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Magie secrète

Julia Kuhn trad. Marie Jambel, Studio Charon

Paru le 23/09/2026

350 pages

Arvis Editions

19,95 €

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Scannez le code barre 9782488940092
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