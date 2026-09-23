Enquête à Londres, 1918

Dans les ruelles obscures de Whitechapel, la découverte de cops atrocement mutilés ravive les souvenirs d'un cauchemar que Londres croyait pouvoir oublier. Très vite, un nom ressurgit des ténèbres, murmuré avec effroi dans les tavernes, les commissariats et les salons de la haute société : Jack l'Eventreur. Les meurtres obéissent à une logique implacable, un rébus de sang que Scotland Yard demeure incapable de déchiffrer. Convaincu que cette mise en scène macabre cache une vérité plus effrayante encore, Chung Ling Soo alias William Ellsworth Robinson s'engage dans une chasse impitoyable. En s'aventurant dans un Londres noyé de brouillard, où nul ne peut plus distinguer la vérité du mensonge, le célèbre magicien devra affronter bien plus qu'un simple imitateur de l'Eventreur. Car si certains secrets refusent de mourir... certains monstres semblent capables de revenir de l'enfer !