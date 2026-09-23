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#Roman francophone

Reykjavík ou les rivages du silence

Marie Roulleaux-Dugage

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Au bord d'une falaise islandaise, dans la lumière froide de mai, une femme est retrouvée entre la vie et la mort. Dans sa voiture battue par les vents, quelques carnets écrits en français, des pages habitées de silence, et l'ombre d'un geste que tout le monde croit comprendre trop vite. Cette femme, c'est Abigaël Villers, autrice célèbre, qui a fait de l'écriture un acte salvateur. Qu'espérait-elle trouver dans ces paysages de lave, de neige et d'embruns ? Chargée de l'enquête, Eileen, policière à Reykjavík, refuse les évidences. A mesure qu'elle remonte le fil des derniers jours d'Abigaël, une autre histoire affleure, plus ancienne, plus enfouie : celle de deux enfants français, rescapés d'un naufrage au début du XXe siècle sur ces mêmes rivages du Nord. Entre suspense, saga nordique et émotion, l'Islande devient le théâtre d'une quête aussi intime que vertigineuse.

Par Marie Roulleaux-Dugage
Chez Maison Pop

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Auteur

Marie Roulleaux-Dugage

Editeur

Maison Pop

Genre

Littérature française

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Reykjavík ou les rivages du silence

Marie Roulleaux-Dugage

Paru le 23/09/2026

366 pages

Maison Pop

19,95 €

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