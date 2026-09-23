Reykjavík ou les rivages du silence

Au bord d'une falaise islandaise, dans la lumière froide de mai, une femme est retrouvée entre la vie et la mort. Dans sa voiture battue par les vents, quelques carnets écrits en français, des pages habitées de silence, et l'ombre d'un geste que tout le monde croit comprendre trop vite. Cette femme, c'est Abigaël Villers, autrice célèbre, qui a fait de l'écriture un acte salvateur. Qu'espérait-elle trouver dans ces paysages de lave, de neige et d'embruns ? Chargée de l'enquête, Eileen, policière à Reykjavík, refuse les évidences. A mesure qu'elle remonte le fil des derniers jours d'Abigaël, une autre histoire affleure, plus ancienne, plus enfouie : celle de deux enfants français, rescapés d'un naufrage au début du XXe siècle sur ces mêmes rivages du Nord. Entre suspense, saga nordique et émotion, l'Islande devient le théâtre d'une quête aussi intime que vertigineuse.