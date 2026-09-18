Le jeu des monstres

Et si le seul endroit où vous vous sentiez en sécurité était aussi le plus dangereux ? Jack est fascinant. Calme. Brillant. Le genre d'homme qui semble toujours avoir un coup d'avance et qui lit les autres avec une facilité déconcertante. Lorsqu'il entre dans votre vie, tout paraît presque trop parfait... jusqu'à ce que certaines choses cessent de faire sens. Les vérités se déforment. Les intentions deviennent floues. Et plus vous cherchez à comprendre qui il est réellement, plus vous vous enfoncez dans un jeu psychologique dont personne ne ressort indemne. Ici, les monstres ne montrent jamais leur vrai visage.