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Le jeu des monstres

Aurora Gonzales, Gonzales Aurora

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Et si le seul endroit où vous vous sentiez en sécurité était aussi le plus dangereux ? Jack est fascinant. Calme. Brillant. Le genre d'homme qui semble toujours avoir un coup d'avance et qui lit les autres avec une facilité déconcertante. Lorsqu'il entre dans votre vie, tout paraît presque trop parfait... jusqu'à ce que certaines choses cessent de faire sens. Les vérités se déforment. Les intentions deviennent floues. Et plus vous cherchez à comprendre qui il est réellement, plus vous vous enfoncez dans un jeu psychologique dont personne ne ressort indemne. Ici, les monstres ne montrent jamais leur vrai visage.

Par Aurora Gonzales, Gonzales Aurora
Chez Spark Publishing

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Auteur

Aurora Gonzales, Gonzales Aurora

Editeur

Spark Publishing

Genre

Suspense

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Le jeu des monstres

Aurora Gonzales, Gonzales Aurora

Paru le 14/01/2027

380 pages

Spark Publishing

18,90 €

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Scannez le code barre 9782488957328
9782488957328
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