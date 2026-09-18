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#Manga

Coffret en 5 volumes : tomes 1 à 5

Sako Toshio

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Argent, violence, pouvoir, honneur... Un manga de paris fous furieux ! Harcelé par ses créanciers après avoir emprunté de l'argent auprès d'agences illégales, Kaji rencontre le mystérieux Baku Madarame. Celui-ci, qui se désigne lui-même comme un parieur, se vante de pouvoir aider Kaji à rembourser ses dettes... Et le traîne dans un casino clandestin... ? ! Dans un monde où chaque pari peut coûter bien plus que de l'argent, la vérité n'est qu'une illusion parmi d'autres. Entre jeux psychologiques, manipulation et affrontements de volonté, seuls les plus audacieux osent défier le hasard.

Par Sako Toshio
Chez Meian Editions

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Auteur

Sako Toshio

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Coffret en 5 volumes : tomes 1 à 5

Sako Toshio

Paru le 18/09/2026

196 pages

Meian Editions

39,75 €

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Scannez le code barre 9782386587795
9782386587795
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