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Mes premiers dessins kawaï - Personnages mignons

Collectif, Mila Editions

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Dessine, colle des stickers et amuse-toi ! Un coffret de dessin parfait pour découvrir l'univers du kawaï en s'amusant. Ce coffret comprend cinq feuilles pour dessiner, un livre avec 20 illustrations expliquées pas à pas, deux planches de stickers pour personnaliser tes créations et un crayon-gomme pour avoir tout le nécessaire ! Le tout présenté dans une jolie boîte rigide, idéale pour offrir ou conserver précieusement tes chefs-d'oeuvre. Inclus dans le coffret : - 5 feuilles pour dessiner - 2 planches de stickers pour personnaliser tes créations ! - 1 livre avec 20 illustrations expliquées pas à pas - 1 crayon avec une super gomme !

Par Collectif, Mila Editions
Chez Mila éditions

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Auteur

Collectif, Mila Editions

Editeur

Mila éditions

Genre

Peinture et dessin

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Mes premiers dessins kawaï - Personnages mignons

Collectif, Mila Editions

Paru le 17/09/2026

48 pages

Mila éditions

9,95 €

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