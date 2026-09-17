Mes premiers dessins kawaï - Personnages mignons

Dessine, colle des stickers et amuse-toi ! Un coffret de dessin parfait pour découvrir l'univers du kawaï en s'amusant. Ce coffret comprend cinq feuilles pour dessiner, un livre avec 20 illustrations expliquées pas à pas, deux planches de stickers pour personnaliser tes créations et un crayon-gomme pour avoir tout le nécessaire ! Le tout présenté dans une jolie boîte rigide, idéale pour offrir ou conserver précieusement tes chefs-d'oeuvre. Inclus dans le coffret : - 5 feuilles pour dessiner - 2 planches de stickers pour personnaliser tes créations ! - 1 livre avec 20 illustrations expliquées pas à pas - 1 crayon avec une super gomme !