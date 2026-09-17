Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Charmants Cottages - 30 illustrations à peindre à l'aquarelle

Collectif, Merci les livres

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Débutez à l'aquarelle grâce aux 30 illustrations ambiance cottage, à la palette de 18 demi-godets et au pinceau réservoir de ce coffret. Quelques pigments, un peu d'eau et savourez la paix des cottages. Laissez-vous guider par votre imagination et votre créativité. Jouez avec les couleurs et peignez 30 illustrations de cottages à l'aquarelle. Inclus dans ce coffret : - 30 illustrations à peindre sur du papier aquarelle 200 g (15 x 21 cm) - Une palette aquarelle de 18 demi-godets - 1 pinceau à réservoir d'eau - 2 nuanciers (6 x 17, 5 cm)

Par Collectif, Merci les livres
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Collectif, Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Aquarelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Charmants Cottages - 30 illustrations à peindre à l'aquarelle par Collectif, Merci les livres

Commenter ce livre

 

Charmants Cottages - 30 illustrations à peindre à l'aquarelle

Collectif, Merci les livres

Paru le 17/09/2026

60 pages

Merci les Livres

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791070152355
9791070152355
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.