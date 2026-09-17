Charmants Cottages - 30 illustrations à peindre à l'aquarelle

Débutez à l'aquarelle grâce aux 30 illustrations ambiance cottage, à la palette de 18 demi-godets et au pinceau réservoir de ce coffret. Quelques pigments, un peu d'eau et savourez la paix des cottages. Laissez-vous guider par votre imagination et votre créativité. Jouez avec les couleurs et peignez 30 illustrations de cottages à l'aquarelle. Inclus dans ce coffret : - 30 illustrations à peindre sur du papier aquarelle 200 g (15 x 21 cm) - Une palette aquarelle de 18 demi-godets - 1 pinceau à réservoir d'eau - 2 nuanciers (6 x 17, 5 cm)