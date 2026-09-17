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Mes jolis bracelets brésiliens à créer

Collectif, Mila Editions

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Plonge dans un monde couleurs et de créativité avec ce coffret de bracelets brésiliens ! Découvrez ce coffret ludique de 15 fils aux couleurs vives qui éveilleront l'imagination de votre enfant pour créer une multitude de bracelets brésiliens. Les fils sont spécialement conçus pour être faciles à manipuler, parfaitement adaptés aux petites mains. Votre enfant pourra les tordre, les nouer et les tisser sans difficulté, ce qui stimulation son imagination et encouragera son intérêt pour l'artisanat ! A l'intérieur, découvre : - Un guide pratique de 24 pages pour créer 9 bracelets brésiliens expliqués étape par étape. - 15 fils de 8 m chacun, de différentes couleurs.

Par Collectif, Mila Editions
Chez Mila éditions

|

Auteur

Collectif, Mila Editions

Editeur

Mila éditions

Genre

Perles et bijoux

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Mes jolis bracelets brésiliens à créer

Collectif, Mila Editions

Paru le 17/09/2026

24 pages

Mila éditions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782378793456
9782378793456
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