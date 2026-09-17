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L'Oracle des 13 Mères Originelles

Claire Arnould, Claire-marie Algros

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L'adaptation en oracle du best-seller de Jamie Sams Les Treize Mères originelles. Ce que vous tenez entre vos mains est donc une création originale inspirée du livre Les 13 Mères Originelles, mais c'est également un hommage à Jamie Sams, car il lui doit. Bien qu'il puisse être utilisé de façon " classique ", cet Oracle a d'abord été conçu afin de faciliter la compréhension et l'accès aux enseignements des " 13 Mères ". Il a été écrit du point de vue de chaque Mère de Clan, comme si chacune d'entre elles pouvait s'adresser directement à nous. Cet Oracle est également entièrement rédigé en vers. Celles qui connaissent bien Jamie Sams nous reconnaîtront ce point commun : une affinité profonde avec la poésie. Chaque cycle lunaire est décliné en quatre cartes : une qui représente la Mère de Clan, " la carte Mère " et trois cartes thématiques qui déploient sa Médecine, " les cartes Médecines ". Le jeu comprend donc 52 cartes, une par semaine de l'année : 13 sont des cartes Mères et 39 des cartes Médecines.

Par Claire Arnould, Claire-marie Algros
Chez Editions Véga

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Auteur

Claire Arnould, Claire-marie Algros

Editeur

Editions Véga

Genre

Religions orientales

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L'Oracle des 13 Mères Originelles

Claire Arnould, Claire-marie Algros

Paru le 08/10/2026

296 pages

Editions Véga

29,00 €

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9782381355535
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