Mes jolis bracelets de fées à créer

Offrez à votre enfant l'opportunité de créer des bijoux uniques ! Ce coffret offre aux enfants l'opportunité d'exprimer leur créativité à travers la confection de magnifiques bracelets féeriques. Avec un livre de 24 pages et tous les accessoires nécessaires à la confection des bracelets, ce coffret est une véritable invitation à l'exploration artistique. A l'intérieur, découvre : - Un guide pratique de 24 pages pour créer 7 bracelets étape par étape, - 6 magnifiques tissus - 4 adorables pompons, - des charms en forme de coeur, d'étoile et de lune. - 6 perles dorées, 10 perles alphabet et 2 perles coeur.