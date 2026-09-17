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Mes jolis bracelets de fées à créer

Collectif, Mila Editions

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Offrez à votre enfant l'opportunité de créer des bijoux uniques ! Ce coffret offre aux enfants l'opportunité d'exprimer leur créativité à travers la confection de magnifiques bracelets féeriques. Avec un livre de 24 pages et tous les accessoires nécessaires à la confection des bracelets, ce coffret est une véritable invitation à l'exploration artistique. A l'intérieur, découvre : - Un guide pratique de 24 pages pour créer 7 bracelets étape par étape, - 6 magnifiques tissus - 4 adorables pompons, - des charms en forme de coeur, d'étoile et de lune. - 6 perles dorées, 10 perles alphabet et 2 perles coeur.

Par Collectif, Mila Editions
Chez Mila éditions

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Auteur

Collectif, Mila Editions

Editeur

Mila éditions

Genre

Perles et bijoux

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Mes jolis bracelets de fées à créer

Collectif, Mila Editions

Paru le 17/09/2026

24 pages

Mila éditions

14,95 €

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Scannez le code barre 9782378793463
9782378793463
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