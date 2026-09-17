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#Beaux livres

Parenthèse fleurie - 30 illustrations à peindre à l'aquarelle

Collectif, Merci les livres

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Débutez à l'aquarelle grâce aux 30 illustrations florales, à la palette de 18 demi-godets et au pinceau réservoir de ce coffret. Peignez à l'aquarelle les beautés des fleurs grâce à cette palette d'aquarelle de 18 demi-godets et son pinceau. 30 compositions florales à peindre pour s'exercer. Inclus : un livre de 60 pages, une palette aquarelle de 18 demi-godets, un pinceau réservoir, une fiche couleur sous forme de sticker, une fiche couleur vierge.

Par Collectif, Merci les livres
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Collectif, Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Aquarelle

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Parenthèse fleurie - 30 illustrations à peindre à l'aquarelle

Collectif, Merci les livres

Paru le 17/09/2026

60 pages

Merci les Livres

25,95 €

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Scannez le code barre 9791070152348
9791070152348
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