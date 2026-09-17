Parenthèse fleurie - 30 illustrations à peindre à l'aquarelle

Débutez à l'aquarelle grâce aux 30 illustrations florales, à la palette de 18 demi-godets et au pinceau réservoir de ce coffret. Peignez à l'aquarelle les beautés des fleurs grâce à cette palette d'aquarelle de 18 demi-godets et son pinceau. 30 compositions florales à peindre pour s'exercer. Inclus : un livre de 60 pages, une palette aquarelle de 18 demi-godets, un pinceau réservoir, une fiche couleur sous forme de sticker, une fiche couleur vierge.