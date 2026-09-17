Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'Oracle de Hafez

Rassouli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toute la sagesse et la poésie du poète perse Hafez dans ce magnifique oracle du peintre Rassouli. Traditionnellement loué comme la " langue des secrets ", Hafiz lève le voile sur les mystères du coeur depuis des siècles. A travers 44 vers originaux traduits avec amour, l'artiste et auteur renommé Rassouli vous invite à un voyage au coeur de la poésie extatique de Hafiz et des enseignements qu'elle recèle. Grâce à des illustrations d'une sensualité saisissante, des messages lyriques qui illuminent l'âme et des affirmations pratiques pour intégrer cette sagesse au quotidien, Rassouli démystifie la magie de Hafiz pour tous. Imprégnez-vous de la beauté des mots de Hafiz et laissez cet " ami du coeur " révéler la joie et l'extase qui résident au plus profond de votre être.

Par Rassouli
Chez Editions Véga

|

Auteur

Rassouli

Editeur

Editions Véga

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Oracle de Hafez par Rassouli

Commenter ce livre

 

L'Oracle de Hafez

Rassouli

Paru le 24/09/2026

128 pages

Editions Véga

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381355368
9782381355368
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.