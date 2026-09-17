L'Oracle de Hafez

Toute la sagesse et la poésie du poète perse Hafez dans ce magnifique oracle du peintre Rassouli. Traditionnellement loué comme la " langue des secrets ", Hafiz lève le voile sur les mystères du coeur depuis des siècles. A travers 44 vers originaux traduits avec amour, l'artiste et auteur renommé Rassouli vous invite à un voyage au coeur de la poésie extatique de Hafiz et des enseignements qu'elle recèle. Grâce à des illustrations d'une sensualité saisissante, des messages lyriques qui illuminent l'âme et des affirmations pratiques pour intégrer cette sagesse au quotidien, Rassouli démystifie la magie de Hafiz pour tous. Imprégnez-vous de la beauté des mots de Hafiz et laissez cet " ami du coeur " révéler la joie et l'extase qui résident au plus profond de votre être.