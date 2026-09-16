La clé de cuivre

Rae Pemberlaine, autrice de romans policiers à succès, ne croit pas une seconde au message alarmiste qu'elle reçoit : "Ta grand-mère a été enlevée". Fenella a toujours disparu sans prévenir pour voyager, et Rae est convaincue qu'il s'agit d'une nouvelle escapade improvisée. Pourtant, en revenant dans son village natal d'Edderton, au nord de l'Ecosse, elle découvre que cette fois, quelque chose cloche. Aucune carte postale, aucune trace, et une maison laissée dans un état troublant. Rapidement, Rae comprend que sa grand-mère cachait bien plus de secrets qu'elle ne l'imaginait. L'un d'eux la conduit à Archer Warwick, l'homme avec lequel elle avait autrefois voulu s'enfuir... et qu'elle n'a jamais vraiment oublié. Alors que Rae tente de percer le mystère de la disparition de Fenella, les sentiments refont surface, mêlant passé et présent dans un jeu de pistes émotionnel, entre soupçons, confidences et regards chargés de non-dits. Un cosy mystery romantique où l'enquête devient aussi une quête de soi - et peut-être, une seconde chance pour l'amour.