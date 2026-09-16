Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations pour concevoir, modéliser et exploiter efficacement des bases de données, de la méthode Merise aux fondamentaux du langage SQL. 743 pages rédigées par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques SQL - Les fondamentaux du langage (avec exercices et corrigés) - (6e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur les fondamentaux du langage SQL s'adresse aux développeurs et informaticiens débutants appelés à travailler avec un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBDR) pour stocker et manipuler des données. Son objectif est de décrire les ordres principaux les plus utilisés du langage SQL (indépendamment des déclinaisons réalisées par les éditeurs de SGBDR) pour permettre au lecteur de prendre en main rapidement une base de données relationnelle et être capable de créer des tables, de les interroger, de les modifier, d'insérer et de supprimer des lignes... Un livre de la collection Ressources Informatiques Merise - Guide pratique (4e édition) - (modélisation des données et des traitements, manipulations avec le langage SQL, conception d'une application mobile Android ou iOS) Extrait du résumé : Ce livre sur la méthode Merise s'adresse tout particulièrement aux étudiants en premier cycle d'informatique, aux étudiants en école de gestion et à toute personne souhaitant une information simple, directe et pratique sur la méthode Merise et le langage SQL...