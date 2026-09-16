Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Vienna - Tome 2

Lara Holthaus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la disparition de Nicolas, Livia Hohenburg a tout perdu : sa famille, son statut, sa confiance et la lumière qui faisait d'elle l'It-Girl de la haute société viennoise. Elle survit dans un quotidien fait de silences, de blessures et de faux-semblants, contrainte de maintenir une façade parfaite pendant que son monde s'effondre. Lorsque Nicolas réapparaît soudainement dans sa vie avec une révélation qui pourrait changer leur avenir à tous les deux, Livia est forcée de cohabiter avec celui qu'elle déteste autant qu'elle désire encore. Car malgré la trahison, malgré la colère, l'attraction entre eux demeure presque insupportable. Mais comment faire confiance à un homme qui lui a déjà tout pris ? Dans ce second tome bouleversant de la duologie Vienna, Lara Holthaus livre une romance sombre et intense, où l'amour devient un champ de ruines et la reconstruction un combat quotidien. #Second Chance Romance #High Society Drama #Reconstruire son coeur sur des ruines encore fumantes

Par Lara Holthaus
Chez Arvis Editions

|

Auteur

Lara Holthaus

Editeur

Arvis Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vienna - Tome 2 par Lara Holthaus

Commenter ce livre

 

Vienna - Tome 2

Lara Holthaus

Paru le 23/09/2026

464 pages

Arvis Editions

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488940078
9782488940078
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.