Vienna - Tome 2

Depuis la disparition de Nicolas, Livia Hohenburg a tout perdu : sa famille, son statut, sa confiance et la lumière qui faisait d'elle l'It-Girl de la haute société viennoise. Elle survit dans un quotidien fait de silences, de blessures et de faux-semblants, contrainte de maintenir une façade parfaite pendant que son monde s'effondre. Lorsque Nicolas réapparaît soudainement dans sa vie avec une révélation qui pourrait changer leur avenir à tous les deux, Livia est forcée de cohabiter avec celui qu'elle déteste autant qu'elle désire encore. Car malgré la trahison, malgré la colère, l'attraction entre eux demeure presque insupportable. Mais comment faire confiance à un homme qui lui a déjà tout pris ? Dans ce second tome bouleversant de la duologie Vienna, Lara Holthaus livre une romance sombre et intense, où l'amour devient un champ de ruines et la reconstruction un combat quotidien. #Second Chance Romance #High Society Drama #Reconstruire son coeur sur des ruines encore fumantes