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Les réseaux informatiques

Pierre Cabantous, José Dordoigne

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Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur les réseaux informatiques pour maîtriser l'administration, la sécurité et la supervision. 1414 pages par nos experts Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques Réseaux informatiques - Notions fondamentales (10e édition) - (Protocoles, Architectures, Réseaux sans fil...) Extrait du résumé : Ce livre sur les réseaux informatiques s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux informaticiens expérimentés souhaitant mettre à jour leurs connaissances. Il offre une présentation détaillée des contextes d'accès aux réseaux d'aujourd'hui à travers des illustrations claires des composants et technologies en jeu. Des exemples concrets permettent de comprendre les systèmes d'exploitation les plus courants et les matériels associés, ainsi que des notions avancées comme la tolérance de panne, le stockage et la virtualisation... Un livre de la collection Expert IT Les réseaux informatiques - Guide pratique pour l'administration, la sécurité et la supervision (3e édition) Extrait du résumé : Destiné aux administrateurs, techniciens, ingénieurs et étudiants, ce livre est un allié incontournable pour maîtriser les réseaux informatiques. Il couvre la conception, l'administration, la sécurité et la supervision, alliant théorie accessible et cas concrets issus du terrain. Appuyé sur les standards de l'IEEE et de l'IETF, il vise à transmettre une expertise technique pragmatique, en déconstruisant les idées reçues et en proposant une vision lucide des réseaux, au-delà du discours marketing...

Par Pierre Cabantous, José Dordoigne
Chez Editions ENI

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Auteur

Pierre Cabantous, José Dordoigne

Editeur

Editions ENI

Genre

Réseaux informatiques

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Les réseaux informatiques

Pierre Cabantous, José Dordoigne

Paru le 16/09/2026

1414 pages

Editions ENI

71,00 €

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Scannez le code barre 9782409055447
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