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#Imaginaire

L'odeur

Nadia Hafid

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Chez Angle Group, tout fonctionne à merveille. Les objectifs sont atteints, la communication est transparente et tout le monde semble trouver sa place dans cet environnement parfaitement organisé. Mais un jour, une odeur envahit les bureaux. D'où vient-elle ? Quel service en est responsable ? Et surtout : comment s'en débarrasser ? Derrière les slogans corporate et les discours bienveillants, les fissures commencent à poindre. Les soupçons se tissent et, très vite, toute l'attention se fixe sur une employée racialisée, désignée comme responsable idéale. Dans L'odeur, Nadia Hafid décortique avec une ironie fine les dynamiques de pouvoir et les micro-agressions dans le milieu professionnel. A travers une simple odeur, elle met au jour la fragilité des promesses de diversité et d'inclusivité de ces organisations modernes qui reproduisent, souvent sans le reconnaître, des formes de racisme systémique. Son trait minimaliste et géométrique, construit autour d'une palette restreinte, renforce la tension du récit, où chaque silence et chaque regard devient porteur de sens. Un récit qui pique, interroge et fait réfléchir sur la manière dont les collectifs naviguent entre apparence et réalité.

Par Nadia Hafid
Chez Editions HHH

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Auteur

Nadia Hafid

Editeur

Editions HHH

Genre

Divers

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L'odeur

Nadia Hafid trad. Carole Fillière

Paru le 13/10/2026

180 pages

Editions HHH

24,00 €

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