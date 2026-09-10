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#Imaginaire

Dalí, c'est moi !

Ian Gibson, Quique Palomo

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Salvador Dalí, peintre espagnol de renommée mondiale, a toujours su qu'il serait un grand génie. Dès son plus jeune âge, il ne s'est pas contenté de façonner une oeuvre plastique éblouissante : il a aussi compris, avant tout le monde, qu'il pouvait faire de sa propre personne une oeuvre vivante. Mais derrière l'icône et la moustache se cache une figure complexe, traversée de scandales : sa relation étrange avec Gala, ses excentricités orchestrées, sa proximité avec Lorca, sa complaisance avec le franquisme... Autant de fragments d'une vie hors norme qui continuent, aujourd'hui encore, de fasciner et de diviser. Ian Gibson, biographe et spécialiste de Lorca, a eu la chance de rencontrer Dalí en personne. Il nous livre ici, avec la virtuosité de Quique Palomo, un récit sans concession mais qui retranscrit la démesure de cet artiste inclassable.

Par Ian Gibson, Quique Palomo
Chez Steinkis

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Auteur

Ian Gibson, Quique Palomo

Editeur

Steinkis

Genre

Divers

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Dalí, c'est moi !

Ian Gibson, Quique Palomo trad. Paolo Bellomo, Cécile Raulet

Paru le 10/09/2026

Steinkis

22,00 €

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