L'Oracle du karma

Et si vos blocages actuels, non résolus par votre âme, provenaient de vos vies antérieures ? Grâce à cet oracle puissant, découvrez les schémas répétitifs encore actifs dans votre vie et obtenez des solutions pour vous en libérer. Véritable outil d'aide et de soin pour éclairer votre destin, il est composé de plusieurs catégories de cartes : les époques, qui vous donnent un contexte de vie ; les archétypes, pour connaître le rôle vous avez endossé ; les polarités : étiez-vous un homme ou une femme ; le karma qui se répercute encore dans votre quotidien ; les libérations : des clés et des conseils pour évoluer.