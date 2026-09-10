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Affirmations angéliques - Cartes de guidance

Radleigh Valentine, Camilla Essencia

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Un très joli coffret comprenant 44 cartes de format carré pour recevoir une guidance positive et inspirante des anges et des archanges. Vous méritez une vie magique et puissante. Les affirmations et les messages angéliques de ce coffret sont là pour vous rappeler cette vérité. Les archanges, tout comme vos anges gardiens, veulent vous voir heureux, comblé, aimé et prospère - tout ce que vous avez à faire, c'est demander leur soutien. Chacune des 44 cartes lumineuses présente des affirmations positives et inspirantes pour vous accompagner avec amour à chaque moment de votre vie.

Par Radleigh Valentine, Camilla Essencia
Chez Exergue

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Auteur

Radleigh Valentine, Camilla Essencia

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

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Affirmations angéliques - Cartes de guidance

Radleigh Valentine, Camilla Essencia trad. Marie-Noëlle Antolin

Paru le 24/09/2026

45 pages

Exergue

23,90 €

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Scannez le code barre 9782385383749
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