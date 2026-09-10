Affirmations angéliques - Cartes de guidance

Un très joli coffret comprenant 44 cartes de format carré pour recevoir une guidance positive et inspirante des anges et des archanges. Vous méritez une vie magique et puissante. Les affirmations et les messages angéliques de ce coffret sont là pour vous rappeler cette vérité. Les archanges, tout comme vos anges gardiens, veulent vous voir heureux, comblé, aimé et prospère - tout ce que vous avez à faire, c'est demander leur soutien. Chacune des 44 cartes lumineuses présente des affirmations positives et inspirantes pour vous accompagner avec amour à chaque moment de votre vie.