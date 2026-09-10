Mes petits biscuits horriblement bons

Un coffret cuisine comprenant un livre de plus 20 recettes et 6 emporte-pièces pour cuisiner de délicieux biscuits. Régalez vos proches en réalisant des biscuits classiques ou originaux. Trois recettes de biscuits classiques, trois recettes de décors pour pouvoir se familiariser avec la pâtisserie et 20 recettes plus complexes. Inclus : un livre de 64 pages, 6 emporte-pièces (chapeau de sorcière, chauve-souris, chat, citrouille, rond, fantôme).