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Mes petits biscuits horriblement bons

Collectif, Merci les livres

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Un coffret cuisine comprenant un livre de plus 20 recettes et 6 emporte-pièces pour cuisiner de délicieux biscuits. Régalez vos proches en réalisant des biscuits classiques ou originaux. Trois recettes de biscuits classiques, trois recettes de décors pour pouvoir se familiariser avec la pâtisserie et 20 recettes plus complexes. Inclus : un livre de 64 pages, 6 emporte-pièces (chapeau de sorcière, chauve-souris, chat, citrouille, rond, fantôme).

Par Collectif, Merci les livres
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Collectif, Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Menus de fête, réceptions

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Mes petits biscuits horriblement bons

Collectif, Merci les livres

Paru le 10/09/2026

64 pages

Merci les Livres

13,95 €

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Scannez le code barre 9791070152362
9791070152362
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