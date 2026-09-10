L'atelier gourmand de Noël

Un coffret créatif imaginé pour réaliser, décorer et offrir de magnifiques biscuits de Noël grâce à 4 emporte-pièces, une manique et un livre de recettes. Redécouvrez le plaisir des choses simples ! Avec ce coffret, invitez la magie de Noël dans votre cuisine et apprenez à régaler vos proches avec des créations aussi délicieuses que réconfortantes. Initiez-vous à la pâtisserie en réalisant des bases incontournables, puis laissez libre cours à votre créativité parmi une sélection de recettes festives à savourer tout au long des fêtes. Dans ce coffret, vous trouverez : - 1 livre de 64 pages comprenant plus de 20 recettes de Noël ; - 4 emporte-pièces pour réaliser vos biscuits gourmands ; - 1 manique pratique pour cuisiner en toute sécurité. De la magie, du partage et beaucoup de gourmandise pour faire de chaque instant en cuisine un souvenir inoubliable.
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