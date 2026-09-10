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L'atelier gourmand de Noël

Collectif, Merci les livres

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Un coffret créatif imaginé pour réaliser, décorer et offrir de magnifiques biscuits de Noël grâce à 4 emporte-pièces, une manique et un livre de recettes. Redécouvrez le plaisir des choses simples ! Avec ce coffret, invitez la magie de Noël dans votre cuisine et apprenez à régaler vos proches avec des créations aussi délicieuses que réconfortantes. Initiez-vous à la pâtisserie en réalisant des bases incontournables, puis laissez libre cours à votre créativité parmi une sélection de recettes festives à savourer tout au long des fêtes. Dans ce coffret, vous trouverez : - 1 livre de 64 pages comprenant plus de 20 recettes de Noël ; - 4 emporte-pièces pour réaliser vos biscuits gourmands ; - 1 manique pratique pour cuisiner en toute sécurité. De la magie, du partage et beaucoup de gourmandise pour faire de chaque instant en cuisine un souvenir inoubliable.

Par Collectif, Merci les livres
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Collectif, Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Menus de fête, réceptions

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L'atelier gourmand de Noël

Collectif, Merci les livres

Paru le 10/09/2026

Merci les Livres

16,95 €

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9791070152447
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