Le Petit Atelier de l'aquarelle - Automne

Peignez de jolies compositions à l'aquarelle avec la pochette aux couleurs automnales de Blanche Tristant ! Ce carnet réunit 12 feuilles de papier aquarelle avec les illustrations inédites de Blanche Tristant ainsi qu'un nouveau livre de 36 pages avec des tutos pour peindre ces paysages automnales à l'aquarelle à votre manière. Que vous soyez débutant ou confirmé, plongez dans l'univers de l'aquarelle de l'autrice et suivez-la pas à pas pour réaliser des oeuvres à l'aquarelle. Inclus : 12 feuilles de papier aquarelle avec les illustrations inédites de l'autrice et un livre de 36 pages.