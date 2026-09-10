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Le Petit Atelier de l'aquarelle - Automne

Blanche Tristant

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Peignez de jolies compositions à l'aquarelle avec la pochette aux couleurs automnales de Blanche Tristant ! Ce carnet réunit 12 feuilles de papier aquarelle avec les illustrations inédites de Blanche Tristant ainsi qu'un nouveau livre de 36 pages avec des tutos pour peindre ces paysages automnales à l'aquarelle à votre manière. Que vous soyez débutant ou confirmé, plongez dans l'univers de l'aquarelle de l'autrice et suivez-la pas à pas pour réaliser des oeuvres à l'aquarelle. Inclus : 12 feuilles de papier aquarelle avec les illustrations inédites de l'autrice et un livre de 36 pages.

Par Blanche Tristant
Chez Merci les Livres

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Auteur

Blanche Tristant

Editeur

Merci les Livres

Genre

Aquarelle

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Le Petit Atelier de l'aquarelle - Automne

Blanche Tristant

Paru le 10/09/2026

36 pages

Merci les Livres

17,95 €

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