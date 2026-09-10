Jusqu'à ce que je t'oublie

Quand Clara rencontre Thomas, elle tombe immédiatement amoureuse de ses yeux verts et de son sourire. Mais ce garçon mystérieux, toujours en retrait, ne cesse de lui échapper. Atteint d'une maladie qui lui vole ses souvenirs, Thomas refuse de s'engager auprès de Clara car il se croit incapable de lui offrir la vie qu'elle mérite. Inévitablement, il finira par l'oublier... même si elle est la seule personne dont il veut se souvenir. Pourtant, lorsque le hasard les contraint à travailler ensemble sur un projet universitaire, il lui devient difficile d'ignorer ses sentiments. Déterminée à briser les barrières qu'il a érigées autour de son coeur, Clara fera tout pour lui prouver que, même face à l'inévitable, leur histoire mérite d'exister.