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#Roman francophone

Jusqu'à ce que je t'oublie

Dana Blue, Blue Dana

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Quand Clara rencontre Thomas, elle tombe immédiatement amoureuse de ses yeux verts et de son sourire. Mais ce garçon mystérieux, toujours en retrait, ne cesse de lui échapper. Atteint d'une maladie qui lui vole ses souvenirs, Thomas refuse de s'engager auprès de Clara car il se croit incapable de lui offrir la vie qu'elle mérite. Inévitablement, il finira par l'oublier... même si elle est la seule personne dont il veut se souvenir. Pourtant, lorsque le hasard les contraint à travailler ensemble sur un projet universitaire, il lui devient difficile d'ignorer ses sentiments. Déterminée à briser les barrières qu'il a érigées autour de son coeur, Clara fera tout pour lui prouver que, même face à l'inévitable, leur histoire mérite d'exister.

Par Dana Blue, Blue Dana
Chez Happily Ever After

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Auteur

Dana Blue, Blue Dana

Editeur

Happily Ever After

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Jusqu'à ce que je t'oublie

Dana Blue, Blue Dana

Paru le 10/09/2026

300 pages

Happily Ever After

20,90 €

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Scannez le code barre 9782488791090
9782488791090
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