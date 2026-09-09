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#Essais

IA illusion d'avenir

Emmanuelle Darles

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La guerre du futur ne commence pas par un tir. Elle commence par une donnée. Ce deuxième tome de IA : illusion d'avenir franchit un seuil. Après l'influence vient l'engagement. Après la suggestion, le tir. Derrière les architectures algorithmiques se dessine désormais un nouveau théâtre d'opérations : celui d'une guerre sans champ, sans commandement, sans conscience. Une guerre conduite non par des hommes, mais par des modèles. Ici, l'IA ne classe plus les préférences : elle hiérarchise les menaces. Elle n'anticipe plus les désirs : elle engage des frappes. Ce n'est plus la société qu'elle réorganise, mais le réel qu'elle reconfigure, en temps réel, par ajustements probabilistes et décisions sans retour. La guerre des IA est une plongée critique dans cette mutation. Chaque chapitre explore les technologies en jeu, drones autonomes, reconnaissance comportementale, systèmes C4ISR, cyberattaques furtives, et leurs implications géopolitiques, juridiques, morales. Et dans cette cartographie froide, une faille humaine : Clara Devilliers, silhouette ordinaire prise dans les marges d'un monde qui bascule. Des instructions qui lui échappent, des objets qui devancent ses gestes, des souvenirs qui tremblent. Un quotidien troué. Une présence floue. Une métaphore, peut-être. Ou une alerte. Ce livre n'anticipe pas. Il dévoile. Ce que nous appelions encore la guerre a déjà changé. Ce que nous croyions décider se décide ailleurs. Et ce que nous appelions le futur, est peut-être en train de s'effacer.

Par Emmanuelle Darles
Chez Marco Pietteur

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Auteur

Emmanuelle Darles

Editeur

Marco Pietteur

Genre

Intelligence artificielle

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IA illusion d'avenir

Emmanuelle Darles

Paru le 09/09/2026

144 pages

Marco Pietteur

15,00 €

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Scannez le code barre 9782874342707
9782874342707
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