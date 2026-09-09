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#Roman francophone

Le Mésaventurier de Constantine

Vincent Engel, José-Alain Fralon

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Un blouson rouge de James Dean, un pan-bagnat rêvé à Pékin en compagnie de Simone Veil, un poker de vingt-six heures, un enfant oublié dans un mouroir de Bucarest, une chute du troisième étage, un exil arraché à Alger, une rencontre avec Brel... Dans ce kaléidoscope de scènes vraies, José-Alain Fralon remonte le fil de sa vie. En revisitant ses ratés et ses émerveillements, il interroge ce qui fait une existence : la mémoire, le hasard... et notre obstination à continuer d'aimer. Et si le crayon de Cost. rejoint ici la plume de Fralon, c'est aussi parce que tout a débuté entre eux dans un de ces souvenirs...

Par Vincent Engel, José-Alain Fralon
Chez Edern Editions

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Auteur

Vincent Engel, José-Alain Fralon

Editeur

Edern Editions

Genre

Littérature française

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Le Mésaventurier de Constantine

Vincent Engel, José-Alain Fralon

Paru le 23/09/2026

286 pages

Edern Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782390756576
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