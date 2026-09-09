Le Mésaventurier de Constantine

Un blouson rouge de James Dean, un pan-bagnat rêvé à Pékin en compagnie de Simone Veil, un poker de vingt-six heures, un enfant oublié dans un mouroir de Bucarest, une chute du troisième étage, un exil arraché à Alger, une rencontre avec Brel... Dans ce kaléidoscope de scènes vraies, José-Alain Fralon remonte le fil de sa vie. En revisitant ses ratés et ses émerveillements, il interroge ce qui fait une existence : la mémoire, le hasard... et notre obstination à continuer d'aimer. Et si le crayon de Cost. rejoint ici la plume de Fralon, c'est aussi parce que tout a débuté entre eux dans un de ces souvenirs...