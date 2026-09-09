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#Roman francophone

Cramoisir

Amandine Dhée, Lison De Ridder

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Dans ce texte à la fois intime et politique, Amandine Dhée explore ce que signifie être femme aujourd'hui : être mère, être libre, être traversée par le doute et le désir. Avec sa langue vive, directe et poétique, elle dit la fatigue, la tendresse, la colère aussi, tout ce qui fait le réel d'un corps féminin dans un monde qui exige, contrôle, commente. Avec une écriture à la fois frontale et poétique, elle dit l'intime dans sa complexité, sans fard ni détour. Le texte explore la tension entre le plaisir et la pudeur, la liberté et la norme, la chair et la pensée. Entre manifeste et confidence, le texte s'avance sans détour, porté par une voix singulière qui fait de l'intime un territoire collectif. Amandine Dhée y poursuit son travail d'oralité et d'émancipation : dire pour ne plus taire, nommer pour mieux vivre.

Par Amandine Dhée, Lison De Ridder
Chez L'onde éditoriale

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Auteur

Amandine Dhée, Lison De Ridder

Editeur

L'onde éditoriale

Genre

Littérature française

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Cramoisir

Amandine Dhée, Lison De Ridder

Paru le 09/09/2026

156 pages

L'onde éditoriale

15,00 €

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Scannez le code barre 9782958856625
9782958856625
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