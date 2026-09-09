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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Salle 1

Helene Beer

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Du 7 novembre 1943 au 31 août 1944, Hélène Beer et son mari sont incarcérés à Malines, à la caserne Dossin. Ils échappent de peu à la déportation. Salle 1 relate ces mois de captivité. Si la sinistre caserne nous apparaît à raison comme l'antichambre d'Auschwitz, celles et ceux qui y étaient entrés avec horreur s'en accommodaient bon gré mal gré. Car ils savaient - ou devinaient - qu'en sortir était partir sans espoir de retour : 25 490 Juifs et 353 Roms ont été déportés depuis Malines au cours de la Seconde Guerre mondiale. La plupart ne sont jamais revenus. Quatre-vingts ans plus tard, est enfin réédité ce témoignage à peine romancé où l'autrice décrit avec une froideur clinique la violence dont font preuve les SS, la puanteur, les démangeaisons dues aux puces et punaises, les fouilles à nu imposées aux femmes, l'humour cruel du commandant...

Par Helene Beer
Chez Edern Editions

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Auteur

Helene Beer

Editeur

Edern Editions

Genre

Littérature française

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Salle 1

Helene Beer

Paru le 23/09/2026

240 pages

Edern Editions

21,00 €

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Scannez le code barre 9782390756767
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