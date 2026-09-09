Du 7 novembre 1943 au 31 août 1944, Hélène Beer et son mari sont incarcérés à Malines, à la caserne Dossin. Ils échappent de peu à la déportation. Salle 1 relate ces mois de captivité. Si la sinistre caserne nous apparaît à raison comme l'antichambre d'Auschwitz, celles et ceux qui y étaient entrés avec horreur s'en accommodaient bon gré mal gré. Car ils savaient - ou devinaient - qu'en sortir était partir sans espoir de retour : 25 490 Juifs et 353 Roms ont été déportés depuis Malines au cours de la Seconde Guerre mondiale. La plupart ne sont jamais revenus. Quatre-vingts ans plus tard, est enfin réédité ce témoignage à peine romancé où l'autrice décrit avec une froideur clinique la violence dont font preuve les SS, la puanteur, les démangeaisons dues aux puces et punaises, les fouilles à nu imposées aux femmes, l'humour cruel du commandant...