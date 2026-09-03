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Coffret Coloriages - Mandalas végétaux

Collectif

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Coloriez d'apaisants mandalas végétaux grâce aux 48 coloriages et aux 8 feutres de ce coffret. Coloriez des formes zen inspirées de labeauté du monde floral et plongez dans un véritable moment de détente en coloriant votre planche préférée, sélectionnée parmi 48 créations différentes. Laissez-vous guider par votre créativité et utilisez les 8 feutres à double pointe (moyenne et large) fournis ! Inclus : 8 feutres avec double pointe (moyenne et large) et un bloc détachable de 48 coloriages.

Par Collectif
Chez Merci les Livres

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Auteur

Collectif

Editeur

Merci les Livres

Genre

Loisirs créatifs

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Coffret Coloriages - Mandalas végétaux

Collectif

Paru le 24/09/2026

96 pages

Merci les Livres

16,95 €

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Scannez le code barre 9791070151723
9791070151723
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