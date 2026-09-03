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Le petit Oracle des dieux et des déesses de l'inde 

Aurore Widmer

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Pars à la rencontre des sagesses millénaires des divinités de l'Inde. Durga, Lakshmi, Shiva, Ganesh, Krishna... Ancrés dans une tradition ancestrale et symbolique, les dieux et déesses de l'Inde t'apporteront leurs enseignements et des messages inspirants pour t'accompagner dans tous les moments où tu auras besoin de réponses. Qu'il s'agisse de retrouver la joie, de poser tes limites, d'oser prendre un nouveau départ ou d'accueillir l'abondance, ce petit Oracle t'offre des clés de sagesse et de transformation. Alors, tire une carte et laisse-toi guider vers une véritable connexion intérieure.

Par Aurore Widmer
Chez Editions Contre-Dires

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Auteur

Aurore Widmer

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Arts divinatoires

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Le petit Oracle des dieux et des déesses de l'inde 

Aurore Widmer

Paru le 03/09/2026

Editions Contre-Dires

14,90 €

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