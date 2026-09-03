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Coffret L'Oracle égyptien Lenormand

Giulia F. Massaglia, Ricardo Minetti

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Un coffret qui mêle les 36 cartes traditionnelles des oracles Lenormand à la beauté de l'Art nouveau ainsi qu'au symbolisme de l'imagerie égyptienne. Les 36 archétypes du traditionnel oracle Lenormand trouvent un nouvel écho dans ces illustrations inédites sublimées dans un style Art nouveau. Chacune de ces cartes mêle à la fois les symboles de l'imagerie unique du Lenormand aux temps lointains des pharaons et des pyramides pour offrir une nouvelle signification à vos tirages et vous éclairer sur votre chemin de vie.

Par Giulia F. Massaglia, Ricardo Minetti
Chez Editions Intuitives

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Auteur

Giulia F. Massaglia, Ricardo Minetti

Editeur

Editions Intuitives

Genre

Arts divinatoires

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Coffret L'Oracle égyptien Lenormand

Giulia F. Massaglia, Ricardo Minetti trad. Marie-Noëlle Pichard

Paru le 03/09/2026

61 pages

Editions Intuitives

24,90 €

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