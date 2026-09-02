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Ode aux mères Oracle

Fleure Bleue

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Devenir mère bouleverse tout. Entre amour immense, fatigue, doutes et chaos, il est parfois difficile de se reconnaître. A travers les 48 cartes de cet oracle et son livret explicatif, offrez-vous des mots doux et puissants, des mantras et des rituels d'ancrage pour revenir à vous, un souffle après l'autre. Ce coffret accompagnera toutes vos transformations intérieures, sans injonctions. De la mère qui s'éveille pour la première fois, à celle plongée dans le vertige du post-partum et celle qui continue de cheminer, d'aimer, d'apprendre encore et toujours.

Par Fleure Bleue
Chez Mamaéditions.com

|

Auteur

Fleure Bleue

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Arts divinatoires

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Ode aux mères Oracle

Fleure Bleue

Paru le 02/09/2026

138 pages

Mamaéditions.com

24,99 €

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Scannez le code barre 9782845946460
9782845946460
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