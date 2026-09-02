Ode aux mères Oracle

Devenir mère bouleverse tout. Entre amour immense, fatigue, doutes et chaos, il est parfois difficile de se reconnaître. A travers les 48 cartes de cet oracle et son livret explicatif, offrez-vous des mots doux et puissants, des mantras et des rituels d'ancrage pour revenir à vous, un souffle après l'autre. Ce coffret accompagnera toutes vos transformations intérieures, sans injonctions. De la mère qui s'éveille pour la première fois, à celle plongée dans le vertige du post-partum et celle qui continue de cheminer, d'aimer, d'apprendre encore et toujours.