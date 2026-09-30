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Léo Major

Julien Hervieux, Damien Jacob

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Plus qu'un soldat, une légende. Le destin incroyable du "Rambo" canadien. Le 6 juin 1944, Léo Major, jeune soldat québécois de 23 ans, débarque sur Juno Beach. Tireur d'élite téméraire, il se distingue aussitôt par une audace hors du commun. Blessé à l'oeil lors d'un affrontement, il refuse pourtant d'être évacué et reste au front. Son exploit le plus fou se déroule aux Pays-Bas. Déterminé à libérer la ville de Zwolle, il s'y aventure seul et, durant toute une nuit, multiplie les attaques, les embuscades et les coups de bluff, jusqu'à convaincre la garnison allemande qu'une armée entière est passée à l'assaut. Des plages de Normandie aux combats de Corée, Léo Major ne cessera de repousser les limites du courage et d'accomplir l'impossible.

Par Julien Hervieux, Damien Jacob
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Julien Hervieux, Damien Jacob

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Léo Major

Julien Hervieux, Damien Jacob

Paru le 30/09/2026

56 pages

Bamboo Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791041112777
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