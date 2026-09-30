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Les Misérables Tome 1

Victor Hugo

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Sorti du bagne après dix-neuf ans, Jean Valjean est bien déterminé à laisser son passé criminel derrière lui. Mais son chemin vers la rédemption est constamment entravé par sa propre conscience et par le policier Javert, qui le traque sans relâche. Valjean s'accroche à la promesse faite à Fantine : protéger la petite Cosette, exploitée par les Thénardier. Une fresque grandiose de la France du XIXe siècle ravagée par la misère et les injustices sociales, où chaque personnage entre en collision avec l'Histoire. A propos de l'auteur Victor Hugo (1802-1885) est un poète, dramaturge, romancier et dessinateur français associé au romantisme. Il est considéré comme l'un des écrivains de la langue française les plus importants. "Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles". Victor Hugo, préface, 1862. "On est sous le charme ou plutôt sous la terreur, [... ] on va jusqu'au bout dévorant les pages, effrayé qu'on est par l'horreur et vaincu par la grandeur de l'oeuvre". Colombine, Le Figaro (1862)

Par Victor Hugo
Chez HarperCollins France

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Auteur

Victor Hugo

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

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Les Misérables Tome 1

Victor Hugo

Paru le 30/09/2026

960 pages

HarperCollins France

7,40 €

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