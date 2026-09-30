A l'occasion du centenaire de la disparition de Mary Cassatt (1844-1926), cet ouvrage accompagne la première grande rétrospective consacrée à l'artiste dans un musée national français. Il invite à redécouvrir une figure majeure de l'art moderne dont le parcours exceptionnel est placé sous le signe de l'indépendance. Née dans une famille aisée de Pennsylvanie, Mary Cassatt choisit très tôt de devenir artiste professionnelle, à une époque où cette ambition demeure peu acceptable pour une femme de sa condition. Formée en Europe, elle s'installe à Paris et revendique son autonomie artistique et personnelle, dans un milieu largement masculin. Son talent et sa détermination lui ouvrent les portes du groupe des impressionnistes, qui se désignent eux-mêmes comme "indépendants" . Mary Cassatt saisit avec une rare sensibilité des jeunes femmes élégantes évoluant en société, au théâtre comme dans l'espace domestique. Ses célèbres représentations de mères et d'enfants, tout comme ses pastels lumineux et ses remarquables estampes en couleurs, témoignent d'une inventivité constante et d'une maîtrise technique exceptionnelle. Son indépendance est aussi intellectuelle et politique. Elle exécute une grande décoration murale à l'Exposition universelle de Chicago en 1893 sur le thème de la femme moderne, puis elle met son art au service de l'émancipation féminine et soutient activement le combat pour le droit de vote des femmes. Réunissant peintures, pastels, estampes, lettres inédites et recherches récentes, ce catalogue offre un regard renouvelé sur une artiste libre, audacieuse et résolument indépendante.